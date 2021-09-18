18 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
18 Eylül 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
02:30 Transfer
04:00 Maç Saati
06:45 Beın Süper Lig
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
08:00 Trio
09:00 Yeni Gün
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
13:00 Maç Başlıyor
13:00 Maç Saati
13:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK
14:15 Devre Arası
14:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
15:30 Maç Başlıyor
16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
16:45 Devre Arası
17:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
18:00 beIN Süper Lig
19:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
19:45 beIN Süper Lig
20:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
23:00 Gamer