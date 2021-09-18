18 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

02:30 Transfer

04:00 Maç Saati

06:45 Beın Süper Lig

07:00 Gamer

08:00 Maç Saati

08:00 Trio

09:00 Yeni Gün

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

13:00 Maç Başlıyor

13:00 Maç Saati

13:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK

14:15 Devre Arası

14:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Maç Saati

15:30 Maç Başlıyor

16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor

16:45 Devre Arası

17:00 Kasımpaşa - Trabzonspor

17:00 Gamer

18:00 Maç Saati

18:00 beIN Süper Lig

19:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

19:45 beIN Süper Lig

20:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

23:00 Gamer

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