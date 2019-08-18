18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi
Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak"Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak""Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti""Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz""Türkiye'de potansiyel çok büyük"SÜPER LİG19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü21.
Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak
"Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak"
"Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti"
"Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz"
"Türkiye'de potansiyel çok büyük"
SÜPER LİG
19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü
21.45 Göztepe - Antalyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor
TFF BİRİNCİ LİG
16.30 Hatayspor - Altınordu
19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor
21.45 Akhisarspor - Adanaspor
21.45 Altay - Ümraniyespor
AVRUPA'DAN FUTBOL
18.30 Chelsea - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
BASKETBOL
18.00 Türkiye - İtalya