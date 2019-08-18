18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

18.08.2019 09:33

Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak

"Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak"

"Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti"

"Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz"

"Türkiye'de potansiyel çok büyük"

SÜPER LİG

19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü

21.45 Göztepe - Antalyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor

TFF BİRİNCİ LİG

16.30 Hatayspor - Altınordu

19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor

21.45 Akhisarspor - Adanaspor

21.45 Altay - Ümraniyespor

AVRUPA'DAN FUTBOL

18.30 Chelsea - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

BASKETBOL

18.00 Türkiye - İtalya

Kaynak: DHA