18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak"Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak""Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti""Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz""Türkiye'de potansiyel çok büyük"SÜPER LİG19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü21.

18.08.2019 09:33
18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak
"Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak"
"Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti"
"Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz"
"Türkiye'de potansiyel çok büyük"

SÜPER LİG
19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü
21.45 Göztepe - Antalyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor

TFF BİRİNCİ LİG
16.30 Hatayspor - Altınordu
19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor
21.45 Akhisarspor - Adanaspor
21.45 Altay - Ümraniyespor

AVRUPA'DAN FUTBOL
18.30 Chelsea - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

BASKETBOL
18.00 Türkiye - İtalya


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.