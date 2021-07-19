16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Erzurum'da 24-31 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu.

Erzurum'da 24-31 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu.

Erzurum Resort Otel'de 24 Temmuz'da toplanacak ay-yıldızlı takıma davet edilen oyuncular şunlar:

Ahmet Doğan Yıldırım (Sakaryaspor), Fatih Demir (MKE Ankaragücü), Onuralp Çevikkan, Muharrem Çizgili, Rıdvan Tekkeşin (Altınordu), Mecithan Gürler, Emirhan Ergül (Medipol Başakşehir), Yahya Berat Alemdar (Kayserispor), Efe Can Mete, Güney Diyar Kılıççeken (Beşiktaş), Batın İsmet Kaya (Bağlarbaşı), Yağız Taş, Cevdet Deniz Aktaş (Yeni Malatyaspor), Erhan Yılmaz, Tusan Ubuz (Eskişehirspor), Arda Hacısalihoğlu, Mustafa Berke Çelik, Berat Yılmaz, Berk Kızıldemir, Efe Akman (Galatasaray), Yusuf Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor), Yunus Emre Bilgin, Mustafa Genç (Bursaspor), Halil Çınar Nergiz (Fenerbahçe), Batuhan Kalafat (Kasımpaşa), Mustafa Kemal Naza (Denizlispor), Burak İngenç, Taha Osman Özmert, Beytullah Tunç (Fraport TAV Antalyaspor), Muhammet İlker Demir (Erzurum Yolspor), Boran Başkan (Trabzonspor), Adem Yazıcı (Yılport Samsunspor), Mehmet Talha Şeker, Mehmet Mustafa Çolak (Sivasspor), Rahmi Can Mutlu (Hekimoğlu Trabzon), Azat Toprak (İttifak Holding Konyaspor), Ege Öztürk (SC Freiburg), Kaan Gündoğdu (Odunpazarıspor), Bedirhan Ören (Of Gençlik Spor), Yusuf Kulakoğlu (Ankaraspor)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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