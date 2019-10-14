16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

14.10.2019 16:06

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 22 ve 24 Ekim tarihlerinde Karadağ Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nde saat 14.00'te oynanacak maçlar için kadroya davet edilen ay-yıldızlı oyuncular, 20 Ekim Pazar günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktörü Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki milli takımın Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna, şu oyuncular davet edildi:

Bayram Kılıç (Osmanlıspor), Emin Emir Kavasoğlu, Emir Ortakaya, Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Efe Birinci, Batın Öztürk (Trabzonspor), Egemen Tutar, Necati Bilgiç, Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Kadir Yiğit (Bursaspor), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Cem Özgener (Altay), Mevlüt Han Ekelik (Antalyaspor), Melih Bostan (Fenerbahçe).

Kaynak: AA