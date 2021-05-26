150 bin liranın altında araç kalmadı! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Koronavirüs pandemisiyle araç fiyatları bir anda iki kat yükseldi. Sıfır araç bulmakta sıkıntı yaşanırken, Türkiye'de 150 bin TL'nin altında sıfır otomobil kalmadı. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller.

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Sizler için Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını toparladık. Listede 300 bin liraya kadar olan modellere yer verilirken,Türkiye'de 150 bin TL altında satılan sıfır araç kalmadı.

İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller:

CİTROEN

C3 Feel 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 ileri manuel aracın fiyatı 171 bin lira olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 167 bin lira oldu. C-Elysee Feel 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel aracın fiyatı ise 205 bin 500 lira olarak açıklandı.

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg'nin fiyatı ise 160 bin lira olarak açıklandı. Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg'nin fiyatı ise 196 bin lira oldu.

FIAT

Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli aracın fiyatı 156 bin 900 lira olarak açıklandı.

FORD

Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri otomatik benzin - 2020 model aracın fiyatı 203 bin 550 lira olarak açıklandı. Focus trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri manuel benzinli aracın fiyatı ise 229 bin 600 TL oldu.

HONDA

Honda Jazz Executive 310 bin TL, Honda Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL fiyat ile 05 Haziran 2021 tarihinde Türkiye'de satışa çıkacak.

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) aracın liste fiyatı 158 bin 950 lira olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 154 bin 950 TL oldu.Yeni i20 - 1.4 MPI 6 ileri düz MT Jump (Benzinli) aracın liste fiyatı ise 168 bin 550 TL oldu.

KİA

Yeni Picanto live 1.0L 67 PS AMT benzin - otomatik aracın fiyatı 172 bin 900 lira olarak açıklanırken, aracın kampanyalı fiyatı 170 bin 900 TL oldu.

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT'nin fiyatı 186 bin 340 lira olarak açıklanırken, aracın kampanyalı fiyatı 182 bin 800 TL oldu.Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model aracın fiyatı ise 300 bin 394 TL oldu.

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia'nın fiyatı ise 204 bin 400 lira olarak belirlendi. Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna'nın fiyatı ise 231 bin 300 TL oldu.

OPEL

Corsa 1.2 Essential benzinli MT-5 75 HP'nin fiyatı ise 176 bin 900 lira oldu.ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP'nin fiyatı ise 279 bin 500 TL oldu.

PEUGEOT

Yeni 208 Active 1.2 Puretech 75hp MT5'inliste fiyatı 192 bin lira olarak açıklanırken, aracın kampanyalı fiyatı 189 bin lira oldu. Yeni 308 Styl Tech 1.2 PureTech 130 hp EAT8 tam otomatik aracın fiyatı ise 283 bin 253 lira oldu.

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg'nin liste fiyatı 177 bin 900 TL olarak açıklanırken, yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg'nin fiyatı 179 bin 900 TL oldu.

SEAT

Ibiza 1.0 Evo 80 HP S&S Style'nın liste fiyatı 170 bin lira olarak açıklanırken, aracın kampanyalı fiyatı 159 bin 900 lira oldu. Yeni Leon 1.0 TSI 110 HP Style'nın fiyatı ise 231 bin lira olarak açıklandı.

SKODA

Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium'un fiyatı 222 bin 900 lira olarak açıklanırken, aracın mayıs ayı fiyatı 205 bin 400 liraya düşürüldü. Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite'nin fiyatı ise 291 bin 400 lira oldu.

SUZUKİ

Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) otomatik benzinli aracın liste fiyatı 226 bin 900 lira olarak açıklanırken , aracın kampanyalı fiyatı 216 bin 900 TL oldu.

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision'un liste fiyatı 211 bin 700 lira olarak açıklandı. Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S'nin fiyatı ise 293 bin 500 TL oldu.

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS manuel Trendline'nın liste fiyatı 207 bin 300 lira olarak açıklandı. Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression'un fiyatı ise 231 bin 300 lira oldu.