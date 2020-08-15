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15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona'yı tarihi bir skorla 8-2 mağlup etmesinin ardından Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda yıllar sonra bir ilk yaşandı. Devler Ligi'nin yarı final etabında 2005'ten bu yana ilk kez Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo olmayacak.

15.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonu Portekiz'de düzenlenen ve tek maç üzerinden oynanan organizasyonla devam ediyor. Bayern Münih'in Barcelona'yı çeyrek finalde 8-2 yenmesinin ardından yıllar sonra bir ilk gerçekleşti.

Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında 15 yıl sonra ilk kez Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo ikilisinden birisi yer almayacak.

TOPLAM 9 ŞAMPİYONLUK

Dünya futboluna damga vuran ikili, toplam 9 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Kariyerinde sadece Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız, Katalan ekibiyle bu kupada 4 kez mutlu sona ulaştı. Portekizli Ronaldo ise Manchester United ile 1, Real Madrid formasıyla da 4 kez Devler Ligi'nde birincilik madalyası aldı.

13 YIL SONRA YARI FİNALDE İSPANYOL TAKIMI YOK

Barcelona'nın elenmesi bir diğer dikkat çeken istatistiği de gözler önüne serdi. Tarihi bir skora sahip olan maçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 2007'den bu yana ilk kez yarı finallerde İspanyol temsilcileri bulunmayacak.

15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
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