15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

10.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:40

Türkiye Badminton Federasyonu'nun yurt içi 2020 faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi sona erdi.

Ankara'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleşen seçmede, 45 sporcu ay yıldızlı forma için mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular, Fransa'nın Lievin kentine düzenlenecek 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.15 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda yer alan badmintoncular ise şöyle: Erkekler1. Buğra Aktaş2. Berat Cambaz3. Mehmetcan Töremiş4. Kerem Acu5. Arda Doğaç Atan6. Veysel TaşdemirKızlar1. Ravza Bodur2. Tuğçe Damar3. Şevval Naz Işık4. Başak Seven5. Sümeyye Tuncer

6. Sinem Yıldız

Kaynak: DHA