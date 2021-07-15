15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler
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15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler

15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karslı bisikletçiler, şehitler için pedal çevirdiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karslı bisikletçiler, şehitler için pedal çevirdiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce organize edilen 'Türkiye Geçilmez' temalı bisiklet turu Taş Köprü üzerinden başladı. Sırasıyla Atatürk ve Faikbey Caddesi'nden geçen bisikletçiler 15 Temmuz gecesinin en yoğun yaşandığı eski Emniyet Müdürlüğü önüne geldiler. Bisikletçiler burada saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra eski Emniyet Müdürlüğü girişine kırmızı karanfil bıraktılar.

Kars'ta farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenlediklerini ifade eden Bisikletliler Derneği Başkanı Batuhan Kayhan, "Bugün 15 Temmuz, çok önemli ve özel gün, bugün 15 Temmuz şehitlerini anma amacıyla Kars'ta bisiklet gezisi yaptık. Hem şehri bilinçlendirmek amacıyla, hem de şehitleri anmak amacıyla gezimizi sonlandırdık" dedi.

Bisikletçiler daha sonra eski Emniyet Müdürlüğü önünden Garnizon Şehitliği'ne hareket etti. Garnizon şehitliğine gelen bisikletçiler, burada şehitler için dua etti. - KARS

15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler
15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler
15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler
15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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