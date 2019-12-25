Esenler Otogarı'nı 3 yıl süreyle Boğaziçi Yönetim AŞ işletecek
İBB'nin mülkiyetinde bulunan Esenler Otogarı'nın işletme ihalesini İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı. Şirket yıllık 27 milyon lira bedelle, otogarı 3 yıl boyunca işletecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mülkiyetinde bulunan 15 Temmuz Şehitler (Esenler) Otogarı'nın işletme ihalesini yıllık 27 milyon lira bedelle İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki ticari alanların 3 yıl boyunca işletilmesi ihalesi gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığındaki İBB Encümeni'nin Saraçhane binasında düzenlediği ihale, açık tekli usulüyle yapıldı.