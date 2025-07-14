15 Temmuz'da fabrikalar, özel sektör tatil mi?

15 Temmuz'da fabrikalar, özel sektör tatil mi?
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15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz fabrikalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi? İşte, 15 Temmuz'da fabrikalar açık mı? Detaylar...

15 Temmuz'da fabrikalar açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da fabrikalar açık mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor. Bu resmi tatilde kargo firmaları da tatil yapıyor. 16 Temmuz 2024 ÇArşamba günü kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek.

15 TEMMUZ'DA FABRİKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz darbesi yıldönümü 2025 yılında salı gününe denk geliyor. 15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

15 Temmuz 2025, Salı gününe denk geliyor ve bu nedenle tüm kamu kurumları, bankalar, okullar, özel sektörün büyük bir kısmı kapalı olacaktır. Mesaide olan çalışanlar ise mesai ücreti almaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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