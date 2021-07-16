15 Temmuz Bayanlar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Bilecikspor oldu
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15 Temmuz Bayanlar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Bilecikspor oldu

15 Temmuz Bayanlar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Bilecikspor oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kütahya'da 5 bayan takımın katıldığı 'Bayanlar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Bilecikspor oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kütahya'da 5 bayan takımın katıldığı 'Bayanlar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Bilecikspor oldu.

Karakova Semt Sahası'nda düzenlenen turnuvaya Bilecikspor, Tavşanlı Belediye, Erdem Gençlik Spor Kulübü, Eskişehir Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü, Uşak Selvioğluspor bayan futbol takımların katıldı. 3. Lig Bayanlar Futbol Ligi temsilcisi Bilecikspor bayan futbol takımı ilk maçını aynı lig temsilcisi Erdem Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 17'inci dakikasında Arife Dinar, 25'inci dakikasında Özlem Aktaş, 55'inci dakikada Cansu Şahin ve 80'inci dakikada Nazlı Nar'ın golleriyle 4-0 kazandı. Turnanın ikinci maçında Bilecikspor bayan futbol takımı 2. Lig Bayanlar Futbol Ligi temsilcisi Uşak Selvioğluspor bayan futbol takımı ile karşılaştı. Bilecikspor bayan futbol takımı maçın 41'inci dakikasında Arife Dinar golüyle müsabakayı 1-0 kazandı. Turnuvanın 3'üncü maçında 2. Lig Bayanlar Futbol Ligi temsilcisi Eskişehir Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü bayan futbol takımı ile karşılan Bilecikspor bayan futbol takımı 15 ve 39'uncu dakikalarda Canan Bakaç, 41'inci dakikasında Özlem Aktaş'ın golleriyle müsabakayı 3-0 kazandı. Bu sonuçlar sonrası 3'te 3 yapan Bilecikspor bayan futbol takımı son maçı olan Tavşanlı Belediyespor bayan futbol takımı müsabakasına çıkmaya gerek kalmadan turnuvanın şampiyonu oldu.

Müsabakaları Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, Bilecikspor altyapı ve bayan futbol takımı sorumlusu Cihan Uysal izledi. - BİLECİK

15 Temmuz Bayanlar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Bilecikspor oldu
15 Temmuz Bayanlar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Bilecikspor oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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