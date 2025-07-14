15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz bankalar kapalı mı?

15 TEMMUZ BANKALAR KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olmasından dolayı bankalar kapalı oluyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmakta ve 2025 yılında Salı gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, 15 Temmuz 2025 tarihinde kamu ve özel bankaların şubeleri genellikle kapalı olacak ve fiziki şube hizmetleri sunulmayacaktır.

15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE İŞLEMİ YAPILIR MI?

Resmi tatil ve hafta sonu EFT işlemi yapılamıyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'da EFT yapılamayacak.

Bununla birlikte havale aynı banka içerisinde yapılan işlemler kapsamında yer aldığı için 7/24 işlem yapılabiliyor.

FAST ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.