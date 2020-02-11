15’te 15: NBA’in en formda takımı Toronto Raptors

11.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:14

NBA’in son şampiyonu Toronto Raptors’un, süper yıldız Kawhi Leonard’ın takımdan ayrılmasıyla geçen seneki performansına yaklaşamayacağı düşünülüyordu. Sezona inişli çıkışlı performanslarla başlayan Kanada ekibi bu öngörüyü doğrular gözükmüştü. Ancak son 15 maçta alınan 15 galibiyetin ardından Raptors’ın geldiği pozisyon, söz konusu öngörüye katılanları bir hayli haksız çıkardı.

Raptors, 16 Ocak akşamına kadar oynadığı 39 maçın 25’ini kazanmış ve 14’ünde mağlup olmuştu. Özellikle 24 Aralık ile 13 Ocak arasındaki oynanan 10 maçta alının dört galibiyet ve altı mağlubiyet, Raptors’ın bu yıl Doğu Konferansı’nın en üst basamaklarını zorlayamayacağı düşüncesi yaratmıştı.

Fakat 16 Ocak’tan bu yana işler oldukça değişti. O akşamdan bugüne 15 çıkan Kanada ekibi, bu maçlarında bir fire dahi vermedi, 15 maç üst üste kazandı.

Son olarak bu gece Minnesota Timberwolves’u ağırlayan Raptors, D’Angelo Russell’ın ilk kez Timberwolves forması giydiği bu maçı 137-126 kazanmayı bildi. Takımın yıldızı ve bu sezon All-Star seçilen forveti Pascal Siakam, 34 sayıyla galibiyetin yaratıcılarından biri oldu. Kyle Lowry’nin 27 sayı ve 11 asisti ile OG Anunoby’nin 7/12 saha içi isabetle bulduğu 22 sayı, galibiyeti getiren diğer etkenlerdi.

Söz konusu üç oyuncunun bu sene Raptors’ı sırtladığı söylenebilir. Özellikle Siakam, maç başına 23,4 sayı, 7,6 ribaund, 3,4 asist, bir top çalma ve 0,9 top çalma üreterek oyunun her departmanında takıma katkı veriyor. Siakam, bu performansının ödülünü önümüzdeki hafta sonu Chicago’da düzenlenecek All-Star maçına ilk beş başlayarak alacak.

Koç Nick Nurse’ün ekibi, Boston Celtics ve Philadelphia 76’ers gibi Doğu Konferansı’nın önemli şampiyonluk adaylarını geride bırakarak Milwauke Bucks’ın arkasında, ikinci sırada konumlanmış durumda. Her ne kadar söz konusu 15 maçlık galibiyet serisinin görece kolay bir fikstürle beraber oluştuğu söylenebilir olsa da, Raptors’ın sahada görev dağılımı net ve yüksek tempoda oynayan bir ekip olması itibariyle yerini koruyacağı öngörülebilir.

Raptors, mart ayının başında beş maçlık bir Batı deplasman turnesine çıkacak ve o serinin ardından alacağı pozisyon, Kanada ekibinin sezon sonu sıralaması adına oldukça belirleyici olacaktır.