15 milyon dolara satışa çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 milyon dolara satışa çıkarıldı

24.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:23
15 milyon dolara satışa çıkarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'ne bağlı Çiftlik Koyu'nda bulunan, iş adamı Ali Ağaoğlu'na ait, üzerinde 25 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan 90 dönümlük ada satışa çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'ne bağlı Çiftlik Koyu'nda bulunan, iş adamı Ali Ağaoğlu'na ait, üzerinde 25 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan 90 dönümlük ada satışa çıkarıldı.

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun 5 yıl önce satın aldığı içinde 230 metrekarelik taştan yapılan şato bulunan 90 dönümlük Çiftlik Adası 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Yaklaşık 1 aydır satış listesinde olan ada, Türk ve Ortadoğulu iş insanları tarafından incelemeye alındı.

Fabrikatör Nevzat Feyizoğlu'nun sahibi olduğu ve 2000 yılından bu yana satılık olan Çiftlik Adası, 2005 yılında ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu tarafından satın alındı. Yunanistan'ın Rodos Adası ve Çiftlik harika manzarasına sahip alana bakan adaya iki iskeleden giriş için tadilat yapıldı. Denizden ve havadan gidilen adanın içindeki şatoda iki hizmetli ve misafir evi, atölye, jeneratör odası, bir yüzme havuzu, üç sulama havuzu bulunuyor. Ada içindeki şatonun her terasında deniz ile orman manzarası mevcut. Adanın son sahibi Ali Ağaoğlu'nun, geçtiğimiz aylarda özel aracıyla ve yatıyla birkaç defa tatile geldiği öğrenilirken, tatil sonrası Eylül ortasında adasını satışa çıkarma kararı aldığı belirtildi.

Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı ve İstanbul Emlak Müşaviri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "Bayır Mahallesi'nde Çiftlik Koyu'nun karşısındaki Çiftlik Adası olarak tabir edilen ada 2015 yılında Ali Ağaoğlu'nun bir firması tarafından satın alınmıştı. Bu ada 90 dönümlük bir ada. 28 dönümü tapulu, geri kalan alan kayalık ve doğal sit alanı. 28 dönümlük tapulu alanın üzerinde iki tane müştemilat, bir tane Şato diye tabir ettiğimiz taştan güzel bir bina var. Yaklaşık 15 milyon dolar civarında satış fiyatı var. Ada, satışa çıkar çıkmaz da bir Türk, bir de Ortadoğulu iş adamına sunum yaptık" dedi.

Adada şu an mevcut yapıların olduğunu belirten Soyvural, "Şu anda orada mevcut binalar var. Onun dışında bir fener binası yapmak için Ankara'dan izin alındığını biliyorum, yani herhangi bir otel imarı bulunmuyor ancak mevcut binayı yıkıp onun yerine ayrı bina yapılabilir ama otel olarak herhangi bir imar mevcut değil. İmar alırlarsa Turizm Bakanlığından olabilir ama şu anda öyle bir izin yok" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Meral Akşener Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Okan Buruk Tamer Tuna Erol Bulut Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 milyon dolara satışa çıkarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 10:26:46. #1.14#
title