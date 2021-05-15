15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü kutlandı

15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İzmir'in 15 Mayıs 1919'da düşman tarafından işgalinden 4 saat sonra Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi öncülüğünde başlatılan mücadelenin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Bayramyeri Meydanı'nda Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin anıtına çiçek bırakıldı.

İlbadı Mezarlığı'nda Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin mezarını ziyaret eden protokol üyeleri, dua okudu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, gazetecilere, Denizlililerin 102 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi öncülüğünde işgale karşı direniş başlattığını anlattı.

Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ettikten kısa bir süre sonra Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen mitingde Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin halka hitap ettiğini hatırlatan Zolan, şunları söyledi:

"Denizli sancağı altında gerçekleştirilen mitingin İzmir'in işgalin hemen sonra olması çok çok önemli. Anadolu'da, Denizli'mizde ilk fetvanın verilmiş olması önemli. Müftü Ahmet Hulusi Efendi fetvasında, 'Biz kendi mücadelemizi yapmak, bu işgale karşı direnmek durumdayız. Hiçbir şeyimiz olmayabilir. Topumuz tüfeği olmayabilir. Hiçbir şeyimiz yoksa bile yerden üç taş alıp mukavemette bulunacağız. Bu farzı ayındır.' diyor. Bu fetva çerçevesinde Denizli'de milli mücadele ateşi yakıldı. Türk yurdu olduktan sonra hiçbir zaman işgale uğramayan ve cepheye en yakın il olan Denizli lojistik ve askeri anlamda da birçok destekleri olmuş, istiklal mücadelesinde de cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer almıştır. Onun için 15 Mayıs 1919, Denizli için milli mücadele günüdür."

Törenlere, AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu