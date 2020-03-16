SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› 145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi - Spor
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, Spor

145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi

Zonguldak'ta faaliyet gösteren 145 branşa Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri verildi.

16.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:26
145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi

Zonguldak'ta faaliyet gösteren 145 branşa Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri verildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Zonguldak'ta faaliyet gösteren 145 branşın göstermiş olduğu özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi gönderildi.Teşekkkür belgeleri için Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konferans salonunda tören düzenlendi.


Törene Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç ve kulüpler katıldı.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Zor ve sıkıntılı geçtiğimiz bu günlerde hepiniz Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu 2019 yılında spor kulüplerimizin göstermiş olduğu çalışmalar gayret nedeniyle teşkkür belgesi takdim edildi. Bu süreci de atşatacağımızı düşünüyorum. Bu organizasyona katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Spor
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Spor
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Spor
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Spor
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Spor
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Koronavirüs ABD borsasını da vurdu! 33 yıl sonra bir ilk yaşandı Spor
Koronavirüs ABD borsasını da vurdu! 33 yıl sonra bir ilk yaşandı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
İtalya Başbakanı Conte 'En riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak...
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Müslüm Gürses Seren Serengil
Spor Berkay Şahin Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Vatandaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: 145 spor kulübüne teşekkür belgesi verildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 17:39:40. #1.14#