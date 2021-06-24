142 milyon TL'ye tamamlanan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
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142 milyon TL'ye tamamlanan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

142 milyon TL'ye tamamlanan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteli yeni stat yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılacağı törenle hizmete girecek. 142 milyon 900 bin liraya mal olan statta 24 adet loca bulunuyor ve bin 500 araçlık otopark alanına sahip.

Hatayspor'un 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açılacak. Geçen sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Akdeniz ekibi, açılış karşılaşmasını da Fenerbahçe ile oynamak istiyor.

ZEMİNİ DOĞAL ÇİM

Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay stadının açılışından önce yaptığı konuşmada, "25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet loca da bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

142 milyon TL'ye mal olan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
142 milyon TL'ye mal olan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
142 milyon TL'ye mal olan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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142 milyon TL'ye tamamlanan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor - Haberler Spor
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