142 milyon TL'ye tamamlanan Hatay stadı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteli yeni stat yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılacağı törenle hizmete girecek. 142 milyon 900 bin liraya mal olan statta 24 adet loca bulunuyor ve bin 500 araçlık otopark alanına sahip.