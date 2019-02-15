14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı

14 Şubat'ta Şanlıurfa'da koşulan 6'lı Ganyan'da 14 liralık kupon oynayan talihli, 1,7 milyon liralık ikramiyeyi tek başına kazandı.

Bugün 75. Yıl Ankara Hipodrum Müdürü Adnan Demirci'nin elinden ikramiye çekini alan talihli Mehmet Resul Ay, at yarışı oynamaya yeni başladığını, müşterek bahis yaparken de hisleriyle hareket ettiğini belirtti. Ay, "Büyük ikramiyenin sahibi olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Resul Ay'ın 14 liralık kuponu şu şekilde: