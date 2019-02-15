14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı
Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 liralık kuponla at yarışı oynayan talihli, tek başına 1,7 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu.
14 Şubat'ta Şanlıurfa'da koşulan 6'lı Ganyan'da 14 liralık kupon oynayan talihli, 1,7 milyon liralık ikramiyeyi tek başına kazandı.
Bugün 75. Yıl Ankara Hipodrum Müdürü Adnan Demirci'nin elinden ikramiye çekini alan talihli Mehmet Resul Ay, at yarışı oynamaya yeni başladığını, müşterek bahis yaparken de hisleriyle hareket ettiğini belirtti. Ay, "Büyük ikramiyenin sahibi olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Resul Ay'ın 14 liralık kuponu şu şekilde:
YORUMLAR (17)
-
ADAMIN RESMİ DE VAR HOP AMCAOGULLARI PİYASAYA ÇIKMA VAKTİCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Boş işler bunlar boş boş boş...Cevap Yaz 10 Yayından KaldırMODE: ADAM 1, 7 MİLYON LİRANIN SAHİBİ OLMUŞ HAYATI DEĞİŞMİŞ HALA BOŞ İŞ DİYOSUN :D2 2 Yayından Kaldır
-
Baba, anlamadım bir daha yazsana. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hangi babanın çantası kiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır