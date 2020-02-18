14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası başladı

18.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:34

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, dünya şampiyonu merhum Rıza Doğan anısına 14'üncüsü düzenlenen güreş turnuvası başladı.



Kızılcahamam Belediyesince İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Kızılcahamam Güreş Milli Takımlar Antrenman Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 15 takım katılıyor.

Miniklerde 141 sporcunun yer aldığı organizasyonda yarın yıldızlar ve gençler müsabakaları yapılacak.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinliğe ilişkin açıklamasında, "14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası'nda tüm sporcu, antrenör ve idarecilere başarılar diliyorum. Ayrıca ilçemizin güreşteki gururu olan eski milli sporcumuz dünya şampiyonu merhum Rıza Doğan'ı rahmetle anıyorum." dedi.

Kaynak: AA