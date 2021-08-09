14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı
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14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı

14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri 13 Ağustos 2021 tarihinde, birbirinden değerli güreş sporcularını misafir etmeye hazırlanıyor.

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri 13 Ağustos 2021 tarihinde, birbirinden değerli güreş sporcularını misafir etmeye hazırlanıyor. 14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek olan güreşçilerin yanı sıra baş pehlivanlar da er meydanında ter dökecekler.

Ali Gürbüz; Recep Kara, İsmail Koç, Fatih Atlı ve Serhat Gökmen gibi önemli sporcuların yarışacağı yağlı güreşlerde dereceye giren sporcular madalya, kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Şile Belediye meydanında Mehteran Takımı gösterisi ve sporcuların kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlikler pek çok güreş sever tarafından heyecanla bekleniyor.

Başkan Ocaklı: "Ata sporu geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

13 Ağustos'ta 14.'sü düzenlenecek olan turnuva hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ata sporu olan yağlı güreşlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Şile Belediyesi olarak her türlü gayreti gösterdiklerini ve geleneksel hale gelmiş güreş turnuvasının, hem sportif hem de kültürel değerler açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Başkan Ocaklı, Şile Belediyesi olarak bu değeri yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. - İSTANBUL

14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı
14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı
14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı
14. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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