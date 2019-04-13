14 Burda Avm'den Kamp Sandalyesi Hediye

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 15-19 Nisan tarihleri arasında 250 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerine kamp sandalyesi hediye edecek.

Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy Mevkii'nde Esas Gayrimenkul tarafından kurulan 14 Burda AVM, ziyaretçilerine kamp sandalyesi hediye ediyor. 15 - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 14 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 250 lira tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, kamp sandalyesinin sahibi oluyor. Stoklar ile sınırlı, her katılımcının 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar. - BOLU

Kaynak: İHA