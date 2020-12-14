14 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi
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14 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

14.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:37
14 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Fraport TAV AntalyasporGALATASARAY14.00 Sportiş A.Ş. Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

Fraport TAV Antalyaspor

GALATASARAY

14.00 Sportiş A.Ş. Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.17.00 Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşması için çalışmalarına başlayacak.TRABZONSPORBordo-mavili ekip, yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 32 turundaki Adana Demirspor sınavının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1'İNCİ LİG16.00 Menemenspor - İstanbulspor19.00 Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİG ERTELEME MAÇLARI13.00 Bayrampaşaspor - Düzcespor (4'üncü Grup 6'ncı hafta)13.00 Kozanspor FK - Modafen (4'üncü Grup 8'inci hafta)

BASKETBOL7DAYS Eurocup22.00 Nanterre - Frutti Extra Bursaspor

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Arkas Spor - Arhavi Voleybol

GÜREŞ13.00 Milli sporcuların da katıldığı Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda, kadınlarda mücadeleler başlayacak. Turnuvada ayrıca grekoromen stilde müsabakalar tamamlanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA'da kura günü14.00-15.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.La Liga

23.00 Celta Vigo - Cadiz (Emre Mor, Okay Yokuşlu)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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