14 Ağustos Cumartesi Spor Gündemi
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14 Ağustos Cumartesi Spor Gündemi

14 Ağustos Cumartesi Spor Gündemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdiHande Baladın: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz madalya kazanmak"Ülkemiz zor zamanlardan geçerken çoğu insanın kalpleri bizimle attı"Simge Aköz: Türk voleybolu adına güzel bir noktadayız"İnsanları gece 3'te kaldırmamızın tek sebebi...

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi

Hande Baladın: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz madalya kazanmak

"Ülkemiz zor zamanlardan geçerken çoğu insanın kalpleri bizimle attı"Simge Aköz: Türk voleybolu adına güzel bir noktadayız"İnsanları gece 3'te kaldırmamızın tek sebebi sahada verdiğimiz sonu gelmeyen mücadeledir""Madalya umudumuz var"Meliha İsmailoğlu: Keşke Güney Kore maçını kazanıp ilk 4'e girebilseydik"Son olimpiyat şampiyonu Çin bize karşı çözüm bulamadı""Altın madalyayı çok istemiştik"Tuğba Şenoğlu: Güney Kore bize karşı en iyi oyununu oynadıDerya Cebecioğlu: Ablalarımızın başlattığı şeye devam ederek üzerine koymak istiyoruz"Şampiyonluğu almak istiyoruz""Tekrar yuvama döndüğüm için mutluyum"

SÜPER LİG 19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa  21.45 Altay - Yukatel Kayserispor  

TFF 1. LİG19.15 İstanbulspor - Manisa FK  21.45 Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor  21.45 Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor  

FENERBAHÇEAdana Demirspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.20.30 Takım Adana'ya gidecek.21.30 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanışı. 

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞTakım izinli

AVRUPA'DAN MAÇLAR17.00 Leicester City - Wolverhampton (Çağlar Söyüncü)18: 00 Lille - Nice (Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)

VOLEYBOL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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