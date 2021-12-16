1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu, Okullar Arası Güreş Turnuvası'nda birinci oldu - Haberler Spor
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1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu, Okullar Arası Güreş Turnuvası'nda birinci oldu

1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu, Okullar Arası Güreş Turnuvası'nda birinci oldu
AA / Zeki Ceyhan - Haberler | Spor

1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu Fatih Yusuf Kahraman, Ankara'da düzenlenen Okullar Arası Güreş Turnuvası'nda birinci oldu.

ANKARA (AA) - 1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu Fatih Yusuf Kahraman, Ankara'da düzenlenen Okullar Arası Güreş Turnuvası'nda birinci oldu.

Kahraman, gençler kategorisinde 86 kilogramda mindere çıktı. Müsabakalarda rakiplerini geride bırakan Kahraman, final müsabakasını da kazanarak birinciliği elde etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, başarılı sporcuyu tebrik ederek, "Değerli sporcumuzu ailesini ve hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.

1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu, Okullar Arası Güreş Turnuvası'nda birinci oldu

1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu, Okullar Arası Güreş Turnuvası'nda birinci oldu

1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu, Okullar Arası Güreş Turnuvası'nda birinci oldu

AA / Zeki Ceyhan - Spor Haberleri

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