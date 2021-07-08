13 yaşındaki Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
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13 yaşındaki Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi

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Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Akpınar'a yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi. Semra & Enver Yücel Vakfı, yaptığı yazılı açıklamayla Akpınar'a yüzde 100 eğitim ve spor bursu verdiğini duyurdu. Böylece Akpınar tüm lise eğitimini yüzde 100 burslu şekilde okuyacak.

Hentbol oynadığı için yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarına boğulan 13 yaşındaki sporcu Merve Akpınar'a destek yağıyor. Spor kariyerine başladığı sırada yaşadığı zorluklara ilişkin sözleri sosyal medyada gündem olan Akpınar'a spor dünyası başta olmak üzere toplumdan da büyük destek gelmişti.

13 yaşındaki Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi

SPORCU BURSU DA VERİLECEK

Semra & Enver Yücel Vakfı, Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamayla Akpınar'a yüzde 100 eğitim ve spor bursu verdiğini duyurdu.

Merve Akpınar tüm lise eğitimini yüzde 100 burslu bir şekilde okuyacak. Bunun yanı sıra yine SEY Vakfı tarafından Merve'ye spor bursu da verilecek. SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Merve Akpınar'ın röportajını izledikten hemen sonra kendisi ile iletişime geçtiklerini belirtti.

13 yaşındaki Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
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13 yaşındaki Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi - Haberler Spor
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