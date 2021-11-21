13. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 13. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi.

Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, Anadolu, Beykoz, Boğaziçi, Ekonomi, İTÜ, Koç, Marmara, ODTÜ, Piri Reis, Sabancı ve Yıldız Teknik üniversitelerinden 15 takımda 250 yelkenci, rüzgar ve rakipleriyle mücadele etti.

İki gün süren yarışlarda ekipler, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele verdi. Körfezde yarışan yatlar balonlarıyla görsel güzellik katarken vatandaşlar da sıcak ve güneşli havada bol bol fotoğraf çekti.

MIYC Başkanı Zafer Öznur, yaptığı açıklamada, üniversitelilerin mücadele ettiği yarışları iyi bir organizasyonla tamamladıklarını kaydetti.

Yarışlarda dereceye giren takımlara kupaları kulüp bahçesinde takdim edildi.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden üniversite ve kaptanları şunlar:

IRC-1

1- Piri Reis Üniversitesi (Berkay Dim)

2- Marmara Üniversitesi (Ahmet Uzun)

3- Koç Üniversitesi (Batuhan Senir)

IRC-2

1- Beykoz Üniversitesi (Fırat Şahin)

2- Sabancı Üniversitesi (Berkay Bahtiyar)

3- Sabancı Üniversitesi (Alp Çalışkan)

IRC-3

1- Boğaziçi Üniversitesi (Ece Göksu Gök)

2- Yıldız Teknik Üniversitesi (Berke Karpuzlar)

3- Ekonomi Üniversitesi (Seher Arı)

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AA / Sabri Kesen - Spor Haberleri

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