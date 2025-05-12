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13 Mayıs BİM indirimli ürünler kataloğu! 13 Mayıs Salı günü BİM'de hangi ürünler var?

13 Mayıs BİM indirimli ürünler kataloğu! 13 Mayıs Salı günü BİM'de hangi ürünler var?
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13 Mayıs BİM indirimli ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının ilgisini çekecek ürünlerle dolu. BİM, 13 Mayıs Salı günü itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler listesini resmi olarak duyurdu.

Bu hafta; gıda, temizlik, kişisel bakım, ev tekstili ve bebek ürünleri kategorilerinde öne çıkan birçok fırsat raflarda olacak. 13 Mayıs Salı BİM kataloğu, 19 Mayıs Pazartesi gününe kadar geçerli olacak. "13 Mayıs Salı günü BİM'de hangi ürünler var?" sorusu, kampanya dönemi boyunca tüketiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri…

13 MAYIS BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

13 Mayıs BİM indirimli ürünler kataloğu! 13 Mayıs Salı günü BİM'de hangi ürünler var?13 Mayıs BİM indirimli ürünler

13 Mayıs BİM indirimli ürünler kataloğu! 13 Mayıs Salı günü BİM'de hangi ürünler var?13 Mayıs BİM indirimli ürünler

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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