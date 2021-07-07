Penaltılarda İspanya'yı 4-2 yenen İtalya, EURO 2020'nin ilk finalisti oldu
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Penaltılarda İspanya'yı 4-2 yenen İtalya, EURO 2020'nin ilk finalisti oldu

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Dev yarı finalde gülen taraf İtalya oldu. İlk yarıda üstün oynayan İspanya, 60'ta Chiesa'yı durduramadı. 80'de sahneye çıkan Morata, maçı uzatmalara götürdü. Eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda 4-2 kazanan İtalya, EURO 2020'nin ilk finalisti oldu ve Danimarka-İngiltere eşlemesinin galibini beklemeye çekildi.

Koronavirüs sebebiyle ertelenen EURO 2020, hiç unutulmayacak bir yarı final karşılaşmasına tanıklık edildi. Normal süresi 1-1 biten İtalya-İspanya karşılaşmasında penaltılara gidildi. Penaltılarda 4-2'lik skoru yakalayan İtalya, rakibini eleyerek finale çıktı.

İSPANYA ÜSTÜN TARAFTI

Maçın favorisi İtalya, turnuvadaki belki de en kötü futbolunu ortaya koydu. İspanyollar maç boyu yoğun presle rakibi boğdu ama girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

120 dakikası 1-1 biten ve penaltılara giden maçta İspanya'yı 4-2 yenen İtalya, EURO 2020'nin ilk finalisti oldu

MORATA BU KEZ HATA YAPTI

Maçta etkili bir performans ortaya koyan ve golü kaydeden Morata, penaltılarda aynı başarıyı gösteremedi. Olmo ile birlikte İspanya adına penaltıyı değerlendiremeyen tecrübeli forvet, turun kaçmasıyla yıkıldı.

120 dakikası 1-1 biten ve penaltılara giden maçta İspanya'yı 4-2 yenen İtalya, EURO 2020'nin ilk finalisti oldu
Penaltılarda İspanya'yı 4-2 yenen İtalya, EURO 2020'nin ilk finalisti oldu
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