120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılarda İsviçre'yi 3-1 mağlup eden İspanya, EURO 2020'de yarı finale çıktı
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120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılarda İsviçre'yi 3-1 mağlup eden İspanya, EURO 2020'de yarı finale çıktı

120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılarda İsviçre'yi 3-1 mağlup eden İspanya, EURO 2020'de yarı finale çıktı
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EURO 2020 çeyrek finalinde 120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılar sonucunda 3-1 kazanan İspanya yarı finale yükseldi. Fransa'yı son 16'da eleyerek mucizeye imza atan İsviçre, bu kez aynı başarıyı gerçekleştiremedi.

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde büyük bir sürprize imza atan İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi.

Saint-Petersburg Stadı'nda oynanan zorlu mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma bölümlerinde de skor değişmeyince ilk yarı finalisti penaltılar belirledi.

120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılarda İsviçre'yi 3-1 mağlup eden İspanya, EURO 2020'de yarı finale çıktı

KAÇIRAN KAÇIRANA

Fransa'yı penaltı atışlarında eleyen İsviçre, aynı başarıyı İspanya karşısında gerçekleştiremedi. Akanji, Schar ve Vargas penaltıyı kaçırdı. Penaltı atışları sonrası rakibini 3-1 yenen İspanya adını yarı finale yazdırdı.

120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılarda İsviçre'yi 3-1 mağlup eden İspanya, EURO 2020'de yarı finale çıktı

77'DE 10 KİŞİ BIRAKTI

İsviçre'de Remo Freuler 77. dakikada kırmızı kartla görerek takımını 10 kişi bıraktı. İsviçre buna rağmen mücadelesini bırakmadı ve maçı penaltılara taşımayı başardı.

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120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılarda İsviçre'yi 3-1 mağlup eden İspanya, EURO 2020'de yarı finale çıktı - Haberler Spor
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