26.01.2020 22:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:50

12. MIYC Kış Trofesinin ikinci ayağı Bitti



Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC Kış Trofesinin 6 ayaktan oluşan yarışmasının 2. ayağı bitti.



İkinci ayakta ise yelkenciler ta rüzgarın da elverişli olmasını fırsat bilerek deniz üzerinde yelkenlerini ve ekip birliğini yarıştırdılar.



Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ikinci ayağında ilk gün ve ikinci ikişer start yapıldı 5 er sınıfta yarış oldu .



Marmaris uluslararası yat kulübünün organize ettiği Kış trofesinin 3. Ayağı 15-16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek.



Geçen yarışın gözde sporcuları engelli yelken takımı ise bu kez daha iyi olduklarını belirtti



Ömer Kalay (engelli sporcu) "Bursa'dan katılıyorum geçen ilk ayakta trofenin ilk ayağında görüşmüştük bizim için ilk heyecandı böyle bir engelli olarak sadece yat takımı oluşumu türkiyede ilk defa oldu ilk yarışımızdı heyecanımız vardı. Teknemizin de eksikleri vardı buna rağmen yarışı bitirdik bu sefer daha bi tecrübe ile ikinci ayağa katıldık kürsüyü koşturduk öyle de bi derecemiz var sanırım bu daha sonra belli olacak ama neticede iyi bir ekip çalışması ile birlikte iyi bir sonuç aldık bizim işçin iyiydi yani birinciliğe oynamasakta yeni kurulan bir takım için ki engelli olup engelli olmayan kişilere karşı yarıştığımız için iyi olarak değerlendiriyoruz" dedi.



Engelli yelken takımının kaptanı Hüseyin Akbulut ise "geçen ayaktan bu yana teknemizde bazı eksiklikler vardı biz bu eksikleri gidermek için zamanımız oldu ve bir önceki ayakta da bunları görmüş olduk ve tecrübe olarakta daha fazla yol katedettik bu yarış daha önceki yarışımıza göre çok daha verimli geçti bundan sonra daha iyi olacağız bazı arkadaşlarımız şehir dışından geliyor yol ve konaklama masrafları oluyor tabii kimseden bir şey istemiyoruz ama spronsorluk olsa iyi olur " diyerek sonraki yarışlar için de umutlu olduklarını belirtti.



Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Cem Tekdağ " Bu yıl 12.cisini gerçekleştirdiğimiz 6 ayaktan oluşan kış trofemizin ikinci ayağını gayet verimli bir rüzgar ve yarışmalar ile bitirdik, sonraki ayaklar içinde hazırlıklarımız devam ediyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA