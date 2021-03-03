118 yaşına giren Beşiktaş, Türk espor takımlarında da ilke imza attı!

Beşiktaş Esports bir Türk takımı olarak profesyonel bir spor kulübü tarafından açılan ilk profesyonel espor kulübüdür. 1903 yılında İstanbul'da kurulan "Kara Kartallar" lakaplı Beşiktaş JK futbol, ??basketbol, ??voleybol ve daha birçok spor takımına sahiptir ve eski adı Aces High Esports olarak bilinen kulübü satın almıştır.

BJK Esports bir türk takımı olmasıyla beraber profesyonel spor klübü tarafından açılan ilk profesyonel espor klübü olma özelliği de taşıyor. Beşiktaş, 118. yılını kutlarken espor takımıyla da adından bahsettirdi. 2020 yılında Türkiye espor futbol liginde gösterdiği başarısıyla da adından bahsettiren Beşiktaş Esports LoL ve Zula kadrolarıyla da adından bahsettiriyor.

BEŞİKTAŞ 118 YAŞINDA!

1903'te kurulan ve günümüzde 14 branşta faaliyet gösteren Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 118. yaşını kutluyor. Futbol branşında ligde 15 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 9 kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Siyah-beyazlılar, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının da sahibi olarak adından bahsettiriyor. Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

BJK ESPORTS TAKIMLARIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

Türkiye'de en çok oynanan oyunlarda birbirinden farklı başarılara imza atmış olan Beşikteş Esports, 2020 yılında Espor Futbol Ligi'nin şampiyonu oldu. Bu sezon, LoL, Valorant, Zula gibi pek çok oyunda da adından bahsettirmeye devam ediyor.

BJK ESPORTS LEAGUE OF LEGENDS KADROSU

Ömer 'Basei' Onay - Akademik Koçu

Ahmet 'Nova' Yılmaz - Takım Koçu

Batuhan 'Zetsu' Bahadır - Yardımcı Koç

Taner 'rare' Levendoğlu - Üst koridor

Tunahan 'Kireas' Kevioğlu - Ormancı

Onurcan 'Stillnumb' Başkurt - Orta Koridor

Şaban 'Husky Rider' Köseoğlu - Nişancı

Cenk 'EliWood' Parlak - Destek

BJK ESPORTS ZULA KADROSU

Burak 'DrGoupo' Kunovac

Cihan 'Unity' Seferoğlu

Erdem 'Keevz' Şentürk

Ertuğrul 'W4sili' Pala

Hakan 'Swoon' Demirel

Hamza 'Megasound' Tekin