118 yaşına giren Beşiktaş, Türk espor takımlarında da ilke imza attı!
Beşiktaş Esports bir Türk takımı olarak profesyonel bir spor kulübü tarafından açılan ilk profesyonel espor kulübüdür. 1903 yılında İstanbul'da kurulan "Kara Kartallar" lakaplı Beşiktaş JK futbol, ??basketbol, ??voleybol ve daha birçok spor takımına sahiptir ve eski adı Aces High Esports olarak bilinen kulübü satın almıştır.
BJK Esports bir türk takımı olmasıyla beraber profesyonel spor klübü tarafından açılan ilk profesyonel espor klübü olma özelliği de taşıyor. Beşiktaş, 118. yılını kutlarken espor takımıyla da adından bahsettirdi. 2020 yılında Türkiye espor futbol liginde gösterdiği başarısıyla da adından bahsettiren Beşiktaş Esports LoL ve Zula kadrolarıyla da adından bahsettiriyor.
BEŞİKTAŞ 118 YAŞINDA!
1903'te kurulan ve günümüzde 14 branşta faaliyet gösteren Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 118. yaşını kutluyor. Futbol branşında ligde 15 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 9 kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Siyah-beyazlılar, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının da sahibi olarak adından bahsettiriyor. Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.
BJK ESPORTS TAKIMLARIYLA BEĞENİ TOPLUYOR
Türkiye'de en çok oynanan oyunlarda birbirinden farklı başarılara imza atmış olan Beşikteş Esports, 2020 yılında Espor Futbol Ligi'nin şampiyonu oldu. Bu sezon, LoL, Valorant, Zula gibi pek çok oyunda da adından bahsettirmeye devam ediyor.
BJK ESPORTS LEAGUE OF LEGENDS KADROSU
Ömer 'Basei' Onay - Akademik Koçu
Ahmet 'Nova' Yılmaz - Takım Koçu
Batuhan 'Zetsu' Bahadır - Yardımcı Koç
Taner 'rare' Levendoğlu - Üst koridor
Tunahan 'Kireas' Kevioğlu - Ormancı
Onurcan 'Stillnumb' Başkurt - Orta Koridor
Şaban 'Husky Rider' Köseoğlu - Nişancı
Cenk 'EliWood' Parlak - Destek
BJK ESPORTS ZULA KADROSU
Burak 'DrGoupo' Kunovac
Cihan 'Unity' Seferoğlu
Erdem 'Keevz' Şentürk
Ertuğrul 'W4sili' Pala
Hakan 'Swoon' Demirel
Hamza 'Megasound' Tekin