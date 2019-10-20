11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi
17-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.
17-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.
42 ilden 504 sporcu ve 146 kulübün katıldığı şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu.. 4 gün süren şampiyonanın sonunda derece alan minik badmintoncular şöyle:ÇİFT BAYANLAR 1.Irmak Rana Yemişen+Yağmur Tuana Yemişen 2.Bengisu Ayindi+Elif Duru Dursun 3.Ecrin Kaldırım+Sudenur Kavaklı 3.Medine Çetres+Sultan Çetres ÇİFT ERKEKLER 1.Tunç İlk+Mustafa Kayra Set 2.Batuhan Duman+Arda Korkut 3. İsmail Samet Bülbül+Ali Hamza Doğan 3.Yağız Altındağ+Deniz Baran Karaman KARIŞIK ÇİFTLER 1.Emirhan Suna+Eylül Azra Ak 2.İsmail Samet Bülbül+Elif Kayılap 3.Onur Acu+Asya Erkıran 3.Sefa Talas+Gülsu Vural TEK BAYANLAR 1.Sultan Çetres 2.Yağmur Tuana Yemişen 3.Irmak Rana Yemişen 3.Medine Çetres TEK ERKEKLER 1.Erdal Mert Demirhan 2.Tunç İlk 3.Arda Korkut 3. Onur Dağdeviren