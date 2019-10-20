11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

17-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.

20.10.2019 17:46
11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

17-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. 

42 ilden 504 sporcu ve 146 kulübün katıldığı şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu.. 4 gün süren şampiyonanın sonunda derece alan minik badmintoncular şöyle:  

ÇİFT BAYANLAR 1.Irmak Rana Yemişen+Yağmur Tuana Yemişen  2.Bengisu Ayindi+Elif Duru Dursun 3.Ecrin Kaldırım+Sudenur Kavaklı 3.Medine Çetres+Sultan Çetres ÇİFT ERKEKLER 1.Tunç İlk+Mustafa Kayra Set  2.Batuhan Duman+Arda Korkut  3. İsmail Samet Bülbül+Ali Hamza Doğan   3.Yağız Altındağ+Deniz Baran Karaman KARIŞIK ÇİFTLER 1.Emirhan Suna+Eylül Azra Ak  2.İsmail Samet Bülbül+Elif Kayılap   3.Onur Acu+Asya Erkıran  3.Sefa Talas+Gülsu Vural  TEK BAYANLAR 1.Sultan Çetres 2.Yağmur Tuana Yemişen 3.Irmak Rana Yemişen  3.Medine Çetres  TEK ERKEKLER 1.Erdal Mert Demirhan   2.Tunç İlk  3.Arda Korkut  3. Onur Dağdeviren  

Kaynak: DHA
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