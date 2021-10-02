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11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl 11.'si düzenlenen düzenlenen Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl 11.'si düzenlenen düzenlenen Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı.

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cengizhan Firik anısına düzenlenen şampiyonaya yurtiçi ve yurtdışından katılan 70 sporcu, 100 kilometrelik zorlu parkuru 18 saatte tamamlamaya çalışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan, Elbistan Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nın startı, bundan önceki 10 yarışta olduğu gibi ilçeye bağlı Kavaktepe Mahallesi'nden verildi.

Almanya'da yaşayan astım hastası İbrahim Şahin'in 2009 yılında tek başına koşarak başlattığı önemli spor organizasyonunda 100 kilometrelik parkuru tamamlamak için yurtdışından ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen 5'i kadın 70 sporcu yer aldı.

11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası'nın startı öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, dünyanın sayılı spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Başkan Gürbüz, "Elbistan'ımız için çok önem verdiğimiz bir spor organizasyonunu düzenliyoruz. 70'den fazla sporcumuzu buluşturduk. Startımızı vereceğiz. Sporcularımız 100 kilometrelik bir platformda koşulacak. Elbistan'ın tanıtımı açısından büyük bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu tip etkinlikler sosyal kaynaşmayı da beraberinde getiriyor. Bu yıl 11.'si düzenlenen zorlu yarış, Kavaktepe Mahallemizden başlayıp Lavanta Vadisi'nin çevresinden geçildikten sonra Pınarbaşı mesire alanında sona erecek. Sporcularımız, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele ederken biz de Elbistan Belediyesi olarak onların her anlarında yanlarında olacağız. Spor, bir kentin tanıtımında turizm kadar önemli bir değerdir. Biz de bu organizasyona ev sahipliği yaparak kentimizin marka değerine artı katmak istiyoruz" dedi.

2009 yılında tek başına koşarak Elbistan'la ultramaratonu tanıştıran sporcu İbrahim Şahin ise, "Bu sene 11.'sini koşacağız. 3. kez burada Ultramaraton Türkiye Şampiyonası yapılıyor. İnşallah gelecek dönemlerde Avrupa ve dünya ultramaraton şampiyonalarını yapacağız. Bizi yalnız bırakmayan Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz ve tüm herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha önce 4 kez yarışan Murat Kaya ise, "Çok güzel bir ortamdayız. Çok orijinal bir coğrafyada yarışı bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kaya'nın eşi Moldovalı Svetlana Shepeleva Kaya da, "4 kez koştum. Çok iyi parkur. Bu yıl da kazanmayı istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından zorlu koşunun startı verildi. Sporcular, alkışlar eşliğinde 100 kilometrelik koşuya başladı. - KAHRAMANMARAŞ

11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı

11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı

11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı

11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı

11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı

11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası start aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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