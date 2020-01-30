11. Ekonomi'nin Enleri Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu

30.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:05

11 yıldır ekonominin nabzını tutan, iş dünyasını, cemiyet hayatını yakından takip eden ve bu anlamda uzun soluklu yayınlar arasında gösterilen Ekonomize, Dilay Korkmaz'ın sunumuyla Türkiye'nin önde gelen isimlerini 11. Ekonomi'nin Enleri Zirvesi Ödül Töreni'nde buluşturdu.

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın protokol açılış konuşmasını yaptığı '11. Ekonomi'nin Enleri Zirvesi Ödül Töreni ile ilgili Medyamize Group Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, "Ödüllerde her zaman ki gibi seçici davrandık. Sloganımızda da yer aldığı gibi 'Bu ödül hedeflerinden vazgeçmeyen herkesin…' diyoruz. Medyamize Group olarak 13 yıldır yayın hayatını sürdürüyoruz. 11.'sini düzenlediğimiz Ekonomi'nin En'leri Zirvesi Ödül Törenimizde Türkiye'nin ekonomisine, sosyal hayatına faydalı işler yapan, başarılı iş ve siyaset dünyasının yanı sıra medyanın da başarılı temsilcilerine ödüller verdik. Bu yıl da ödüller titizlikle seçildi ve başarılı olanlar belirlendi" dedi.

Tören, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ve Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülünü alan Emsey Hospital Uluslararası Pazarlama Direktörü Mikail Sürer'in konuşmalarıyla devam etti.

YILIN ANA TEMASI SAĞLIK TURİZMİ

Medyamize Group Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, günümüzde her zamankinden daha fazla önem kazanan sağlık sektöründeki başarılı işlerin altını bu yıl Sağlık Turizmi ana temasıyla çizdiklerini ifade etti. Yapılan açıklamalar doğrultusunda kamu bütçesinden en fazla kaynağın sağlık harcamalarına ayrıldığını belirten Gürbüz, "Sağlık harcamaları 2020'de de artmaya devam ederek 188,6 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor" şeklinde konuştu.

YILIN BAŞARILI İLETİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ SERAP ÖCAL'A

Alanında uzman olan, başarılı isimlerin ödüllendirildiği gecede Yılın Başarılı Sağlık İletişimcisi Ödülü'nün Sahibi Serap Öcal oldu. Serap Öcal ödülün ardından yaptığı açıklamada; "EKOTURK TV'de yayınlanan Sağlık sektörünü ekonomik boyutlarıyla derinlemesine ele alan programımız sağlık ekonomisinde sağlık yatırımlarından, sağlık sigortalarına, kaliteli sağlık hizmet sunumundan sağlık turizmine kadar pek çok konu, alanında uzman konuklarla masaya yatırıyoruz. Sağlık turizminde ülkemizin marka değerinin yükselmesiyle sağlık ekonomisinin genel ekonomiye katkısının yükseleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU ÖDÜL BENİ ÇOK MOTİVE ETTİ"

Marka ve iletişim çalışmalarında sağlık sektörünün, kendini ifade sorunu yaşadığını belirten Serap Öcal sözlerine şunları ekledi: "Bazı büyük ve kurumsal firmalar ifade sorununu aşsa da, projelendirme noktasında yetersiz kalıyor. Bu anlamda kaliteli sağlık hizmetlerinin ulaştırılması temelinde bütüncül bir strateji oluşturulması gerekiyor. İnovatif yöntemlerle, geleneksel yöntemlerin harmanlanarak ulaştırılması ve bunun yansıtılması gerekiyor. Çünkü dünya ülkeleri nezdinde sağlık turizmi açısından oldukça iyi bir konumdayız. Ülke olarak bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ödül de beni çok motive etti. Gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tören, birbirinden değerli isimlerin ödüllerine kavuşmasıyla sona erdi.