1000 lira yardım başvurusu başladı mı? 3. faz yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi Sosyal Destek e d devlet ekranı! 1000 TL destek başvuru ekranı!
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Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

1000 lira yardım başvurusu başladı mı? 3. faz yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi Sosyal Destek e d devlet ekranı! 1000 TL destek başvuru ekranı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan Pandemi Sosyal Destek paketinde ihtiyaç sahibi kişilere 1000'er lira destekte bulunuluyor. 1. ve 2. faz yardımlar tamamlanırken 3. faz yardımları için e devlet üzerinden başvurular başlandı. 1000 TL Pandemi Sosyal Destek yardımı e devlet üzerinden nasıl başvuru yapılır? E devlet 1000 lira başvuru ekranı!

21.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:33
1000 lira yardım başvurusu başladı mı? 3. faz yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi Sosyal Destek e d devlet ekranı! 1000 TL destek başvuru ekranı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan Pandemi Sosyal Destek ödemelerinin 3. fazı için başvurular alınmaya başlandı.Peki, 3. faz yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi Sosyal Destek e d devlet ekranı! 1000 TL destek başvuru ekranı! 1000 lira yardım başvurusu başladı mı?

3. FAZ 1000 TL YARDIM BAŞVURUSU KRİTERLERİ

Değerli e-Devlet Kapısı Kullanıcısı;

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

• 0 olan vatandaşların Pazartesi,

• 2 olan vatandaşların Salı,

• 4 olan vatandaşların Çarşamba,

• 6 olan vatandaşların Perşembe,

• 8 olan vatandaşların Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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Haber Yorumları (3)
AYŞAN: Diyorlar yardım ama ne dense bütün zeginlere yardım ediyorlar ama ihticı olana vermiyolar baklım bize verceklermi
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AYŞAN: Diyorlar yardım ama ne dense büt
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ZEKİ ŞARLAK: 1000 TL'alabilirmiyim
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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