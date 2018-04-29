100 Yıllık Eşyaları El Arabasında Satıyor

Eskişehir 'de, geçmişten kalan birçok değerli eşyaya sahip olan antikacı İsmail Sarıkaya, tam bir asırlık tarihi malzemelerini el arabasında satıyor.

Yaklaşık 17 yıldır bu iş ile ilgilenen İsmail Sarıkaya, köy köy gezerek topladığı antikaları el arabasında gezerek satışa sunuyor. Sarıkaya; dikiş makinesi, gaz ocağı, fotoğraf makineleri, radyolar ve eski paralar gibi farklı birçok antika eşyayı elinde bulunduruyor. İnsanların bu tür eşyalara olan ilgisinden mutlu olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Antika eşyaları köyleri gezerek buluyorum. Ortalama gezdiğim köy sayısı 100'ü geçmiştir. 1 asırlık eski bir dikiş makinem var. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz bu makineler ile gömlek gibi şeyler dikmişler. Değerli bir makine. Bir asırlık olmasına rağmen çalışıyor. Fiyatı 1.5 milyar civarında. İpini tak, kumaşı koy ardından çevir ve istediğini dik. Ayrıca tezgahımda şu an ortalama 100 yıllık bir gaz ocağı da var. Çok eski olmasına rağmen halen yanar vaziyette. Biz çocukken annelerimiz yemekleri gaz ocaklarında pişirirdi. Fiyatı da yaşı gibi 100 lira. Ucuza veriyorum. Çok az kar ederek ekmeğimi kazanıyorum. Fotoğraf makinelerim var eski onlarda. Kara makinelerden yani siyah-beyaz. Gaz lambaları da çok eskidir. Ben ilkokula giderken elektrik yoktu. Bu lambalar ile ders çalışırdık. Annem yakardı sonra önüme de tahta bir sehpa koyardı ve o ışıkla ders yapardık. Eski radyolar da aşağı yukarı 60 yıllıklar. Halen çalışıyorlar. Eski paralar da var" dedi.

Son olarak vatandaşların alışverişten kaçındıklarını aktaran Sarıkaya, "Odunpazarı turistik bir bölge. Gelenler gelip bakıyorlar ama millette para yok. Bu sıralar biraz durgun. İlgi var ama para olmadığı için kimse alışveriş yapmıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR