100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dar gelirliyi ev sahibi yapacak 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında yapılacak konutların temellerinin Haziran ayında atılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 100 Bin Sosyal Konut projesindeki konutların temelinin Haziran'da atılacağını belirten Bakan Kurum, proje kapsamında bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuraların çekileceğini, böylece 8.900 konutun daha sahiplerinin belli olacağını bildirdi.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projelerinde hız kesmediklerini belirten Kurum, "50 bin sosyal konut projemiz kapsamında, 35.252 konutun inşa süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TEMELLERİ HAZİRAN AYI SONUN ATMAYA BAŞLIYORUZ"

Geri kalan konutların da ihale ve proje çalışmalarını yaptıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"100 Bin Sosyal Konut projemiz kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8.900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak."