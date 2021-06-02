10 yaşındaki 'Kayserili Messi' çalımlarıyla hayran bırakıyor
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10 yaşındaki 'Kayserili Messi' çalımlarıyla hayran bırakıyor

10 yaşındaki 'Kayserili Messi' çalımlarıyla hayran bırakıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor altyapısında futbola başlayan ve önemli bir yetenek olma yolunda ilerleyen 10 yaşındaki Yiğit Türkan, attığı çalımlarla rakiplerini adeta ipe diziyor, izleyenleri de hayretler içinde bırakıyor.

Kayserispor altyapısında futbola başlayan ve önemli bir yetenek olma yolunda ilerleyen 10 yaşındaki Yiğit Türkan, attığı çalımlarla rakiplerini adeta ipe diziyor, izleyenleri de hayretler içinde bırakıyor.

Futbola 5 yaşında Kayserispor altyapısında başlayan ve şu anda Teknik Direktör Zeki Akparlar'ın gözetiminde Mustafa Uğur Futbol Okulu'nda top koşturmaya devam eden 10 yaşındaki Yiğit Türkan, küçük yaşına rağmen futbol zekasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Antrenmanlarda attığı çalımlar ve serbest vuruşlardaki isabetli şutları ile dikkat çeken Yiğit, arkadaşları arasında 'Kayserili Messi' alarak çağrılıyor.

Topa olan hakimiyeti, attığı çalımlarla izleyenleri kendine hayran bırakan Yiğit Türkan, antrenmanlarını özellikle kendinden yaşça büyük olan gruplarla yapıyor. - KAYSERİ

10 yaşındaki 'Kayserili Messi' çalımlarıyla hayran bırakıyor
10 yaşındaki 'Kayserili Messi' çalımlarıyla hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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