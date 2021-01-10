10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:28
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabağ, mesajında, gazeteciliğin çağın en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerinin başında geldiğini belirtti.

Doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazetecilerin aynı zamanda vatandaşla idare arasında köprü görevi gördüğüne işaret eden Karabağ, unları kaydetti:

"Vanımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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