09.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:12

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında, gazetecilerin doğru ve tarafsız şekilde halkın haber alma hakkını sağladığını belirtti.

Basının internet ve sosyal medyayla yelpazesini genişlettiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, ilimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmaların paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesine katkı sunmaktadır. Topluma haber aktarımını sağlamak adına gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla ve büyük bir özveri ile çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise her şartta görevini yerine getiren gazetecileri takdir ettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve Malatyamızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere, kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde yürümesine yardımcı olan şüphesiz ki çalışan gazetecilerdir. Biliyoruz ki günümüz dünyasında yerine göre kalem kılıçtan keskin veya kuş tüyünden yumuşaktır. Birlikte şehrimizin dertleriyle dertlendiğimiz, sevinciyle sevindiğimiz, ortak paydamız Malatya olan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, aile fertleriyle birlikte kazasız, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat geçirmelerini temenni ederim."

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz de gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu bildirdi.

Gazetecilerin yaptıkları işlerle milletin vicdanına ses olduğunu belirten Cengiz, "Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, haber alma hakkının kullanılması ve kamu hizmetlerinin duyurulmasında gösterdikleri duyarlılık nedeniyle yazılı, görsel, işitsel ve internet medya kuruluşlarımızda fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA