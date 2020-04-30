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1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde başvuru sayısının 1 haftada 451 bine ulaştığını söyledi.

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
30.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Milyon Yazılımcı Projesi'ndeki gelişmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Projeye yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projemiz gençlerin büyük teveccühüyle karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

ÖZ GEÇMİŞ HAVUZU OLUŞTURULUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor.

ÖZ GEÇMİŞLERE DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİLEBİLECEK

İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek. Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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