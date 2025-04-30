1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI: Kargolar çalışıyor mu? PTT ne zaman açılıyor?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle, kamu kurumlarının çalışma durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle gönderi ve teslimat işlemleriyle ilgilenenler, "1 Mayıs'ta PTT açık mı, kargolar dağıtım yapıyor mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta PTT şubeleri çalışıyor mu, kargo dağıtımları yapılıyor mu? İşte, PTT'nin ne zaman hizmete başlayacağına dair tüm detaylar…

1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamına girdiği için PTT şubeleri ve PTT Kargo dağıtım hizmetleri 2025 yılında da bir gün süreyle faaliyet göstermeyecek. Vatandaşlar, 1 Mayıs Perşembe günü PTT şubelerinde işlem yapamayacak; kargo alım ve teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

PTT ne zaman açılıyor

PTT ile birlikte, kamu kurumları ve bankalar da kapalı olacak. Ancak vatandaşlar, PTT ATM'leri üzerinden işlem yapabilecek ve mobil bankacılık uygulamalarıyla temel hizmetlere erişim sağlayabilecek. PTT şubeleri ve kargo hizmetleri, resmi tatilin sona ermesiyle birlikte 2 Mayıs Cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

1 Mayıs'ta PTT ile Birlikte Kapalı Olan Diğer Kurumlar:

Kamu kurum ve kuruluşları

kurum ve kuruluşları Banka Şubeleri

Noterler

Kargo firmalarının çoğu (Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat vb.)

Açık Olan Hizmetler: