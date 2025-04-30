1 Mayıs'ta marketler açık mı, kapalı mı (BİM, ŞOK, A101...)?

1 Mayıs'ta marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI (BİM, ŞOK, A101)?

A101 Marketlerin Çalışma Düzeni:

A101 marketler, haftanın yedi günü sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar kesintisiz hizmet sunuyor. Bazı bölgelerde ise müşteri talebine bağlı olarak kapanış saatleri 22.00'ye kadar esnetilebiliyor. Yetkililer, 1 Mayıs 2025 tarihinde de şubelerin açık olacağını ve büyük ölçüde alışılagelmiş saat aralığında faaliyet göstereceklerini duyurdu.

BİM Marketlerde Zaman Planı:

BİM şubeleri, Pazartesi ile Pazar arasında 09.00-21.00 saatlerinde müşterilerle buluşuyor. Ancak Cuma günleri, ibadet nedeniyle öğle saatlerinde kısa süreliğine kapanıyor. 1 Mayıs'a ilişkin açıklamalarda, tatil gününde de diğer zincirlerle uyumlu şekilde açık kalacakları ve molasız çalışacakları vurgulandı.