1 Mayıs'ta kuyumcular açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

2025 1 Mayıs'ın resmi tatil olması genel olarak birçok iş yerinin kapalı olmasına yol açsa da, kuyumcuların bu tarihteki çalışma durumu net bir şekilde belirlenmemiştir. Kuyumcular, özel işletmeler statüsünde oldukları için resmi tatillerde açık veya kapalı olma kararı genellikle işletme sahiplerine aittir