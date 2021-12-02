1 Dolar ne kadar oldu? 2 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL? - Haberler
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1 Dolar ne kadar oldu? 2 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

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1 Dolar ne kadar oldu? 2 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 2 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 2 Aralık Perşembe 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 2 Aralık Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 2 Aralık bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 2 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

2 Aralık bugün 1 Dolar 13,4491 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,4337 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,4428 TL'dir.

2 Aralık bugün 1 Euro 15,2356 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,2501 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,2785 TL'dir.

Güncel 1 gram altın fiyatı 768,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 766,7 TL iken satış fiyatı ise 767,3 TL'dir.

  • 1 Dolar ne kadar : 13,4491 TL
  • 1 Euro ne kadar : 15,2356 TL
  • 1 Gram Altın ne kadar : 768,1 TL

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Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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