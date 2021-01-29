1 Dogecoin kaç tl? 1 Dogecoin (DOGE) ne kadar? 1 Dogecoin kaç dolar oldu? Bir Dogecoin kaç Euro?
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1 Dogecoin kaç tl? 1 Dogecoin (DOGE) ne kadar? 1 Dogecoin kaç dolar oldu? Bir Dogecoin kaç Euro?

29.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:00
1 Dogecoin kaç tl? 1 Dogecoin (DOGE) ne kadar? 1 Dogecoin kaç dolar oldu? Bir Dogecoin kaç Euro?

Piyasa hacmi 9 milyar dolar civarında olan Dogecoin 1 günde %812 artış gösterdi. Bu artışın ardından vatandaşlar 1 Dogecoin kaç tl, kaç dolar ve kaç euro oldu merak etti. Peki, 1 Dogecoin kaç tl? 1 Dogecoin kaç dolara eşittir?

Dogecoin tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor. Elon Musk'ın desteklerinin ardından Dogecoin hızla yükseldi. Peki 1 Dogecoin kaç tl ediyor? 1 Dogecoin kaç dolardan satın alınabilir? Tüm cevaplar haberimizde.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır. Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir. 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla 40,578,746,592 adet Dogecoin üretilmiştir. Henüz ticari uygulanırlığı az olsa da, sosyal medya kullanıcılarının ilginç ve dikkate değer içerikler için bir internet bahşiş ve bağış sistemi olarak kullanımı sonucu Dogecoin ilgi görmeye başlamıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır.

1 Dogecoin kaç tl? 1 Dogecoin (DOGE) ne kadar? 1 Dogecoin kaç dolar oldu? Bir Dogecoin kaç Euro?

1 DOGECOİN KAÇ TL?

1 Dogecoin güncel piyasaya göre 0,0477 dolar etmektedir. 1 Dogecoin 0,35 TL'dir.

29 Ocak 2021 Cuma günü itibariyle 1 Dogecoin 0,0477 dolar etmektedir. TL olarak ise 0,35 Türk Lirası etmektedir. Bu duruma göre bazı dogecoin fiyatları aşağıdaki gibidir.

1 Dogecoin : 0,35 tl

10 Dogecoin : 3,5 tl

100 Dogecoin : 35 tl

1000 Dogecoin : 350 tl

10000 Dogecoin : 3500 tl

1 DOGECOİN KAÇ DOLAR?

1 Dogecoin 29 Ocak 2021 Cuma günü 0,0477 $ Dolar etmektedir.

1 DOGECOİN KAÇ EURO?

1 Dogecoin 29 Ocak 2021 Cuma günü 0.0377 € Euro etmektedir.

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