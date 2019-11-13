1. Beton Yollar Kongre ve Sergisi açıldı

13.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye'nin dünyada hızla gelişen konumu ve kalkınma hedefleri göz önünde bulundurulduğunda daha uzun ömürlü, az bakım gerektiren ve konforlu yollara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ile Avrupa Beton Kaplamalar Birliğinin (EUPAVE) teknik desteğiyle düzenlenen 1. Beton Yollar Kongre ve Sergisi KGM Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, açılıştaki konuşmasında, Türkiye'de sürdürülebilir bir ulaştırma altyapısının geliştirilmesinin toplumsal refah ve kalkınmanın yanı sıra kadar küresel bütünleşme açısından da önemli olduğunu söyledi.

Beton yolun uzun ömür, hızlı yapım ve onarım kabiliyeti gibi özellikleriyle tercih edildiğini dile getiren İskurt, söz konusu yol tipinin 1960'lı yıllardan itibaren dünyada kara yolu ulaştırma sektörünün gündeminde olduğunu ifade etti.

Uzun vadede esnek üst yapıların yanı sıra beton ve asfaltın kullanılacağı kompozit ya da beton yolların hayata geçirileceğine inandığını anlatan İskurt, "Günümüzün en önemli sorunlarından trafik güvenliği konusunda hayati öneme sahip beton bariyerlerin kullanımının kazalarda ölüm oranını yüzde 20 azalttığını düşündüğümüzde bu uygulamanın artarak devam etmesinden yanayım." diye konuştu.

"Beton yolları il yollarında yaygın olarak kullanmalıyız"

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da beton yol konusunda Türkiye'de deneme amaçlı 4 uygulama hayata geçirdiklerini belirterek, ülkedeki beton bariyer ve oto korkuluk uygulamalarının beton yollardan daha ileri seviyede olduğunu kaydetti.

Beton yollarla ilgili şartnameleri hazırlayarak, sektörün kullanımına sunduklarını anlatan Uraloğlu, "Bundan sonra daha az trafiği olan yerler ve il yollarında yaygın olarak kullanmamız gerekir. Türkiye olarak esnek üst yapılardan yana tercihimizi kullandık ve böyle devam ediyoruz ama bu asla beton yolları kullanmayacağız, denemeyeceğiz, üretmeyeceğiz, yapmayacağız anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

"Asfalta göre daha uzun ömürlü"

TÇMB Başkanı Tamer Saka da dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi içinde yer alan Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği büyük alt yapı projeleriyle dikkatleri üzerine çektiğini söyledi.

Saka, beton yolların az bakım ve onarım gerektiren, uzun ömürlü, sağlam ve yerli bir alternatif olduğunu kaydederek, "Kırsal yollarda yaygınlaşmaya başlayan, beton yollar, asfalt yollara göre ilk yapım maliyetinde yüzde 40 daha ekonomik ve 3-4 kat daha uzun ömürlüdür." dedi.

TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de ulaşım konusunun Türkiye için önemine işaret ederek, Türkiye'deki otoyol ve devlet yollarının yüzde 50'sinin, il yollarının yüzde 10'unun ve yerel yönetim yol ağının yüzde 20'sinin beton olmasıyla, ilk yapım maliyetinde yıllık yaklaşık 700 milyon dolar tasarruf sağlanabileceğini kaydetti.

Sergi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA