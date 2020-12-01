1 Aralık Salı DHA Spor Gündemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

1 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

01.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:32
1 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Bülent Uygun: Yurt dışından çok teklif var"Doğru bir yönetimle birlikte, hayal ettiğim hedeflere gidecek takımı bulduğumda, bir yerle anlaşacağız""Bir futbol devrimi yapılması şart""Güzel bir şampiyonluk mücadelesi bizi bekliyor" Serdar Dursun: A Milli Takım için çabalıyorum, dua...

Bülent Uygun: Yurt dışından çok teklif var

"Doğru bir yönetimle birlikte, hayal ettiğim hedeflere gidecek takımı bulduğumda, bir yerle anlaşacağız"

"Bir futbol devrimi yapılması şart""Güzel bir şampiyonluk mücadelesi bizi bekliyor" Serdar Dursun: A Milli Takım için çabalıyorum, dua ediyorum, çalışıyorum"Teklifler var, değerlendireceğim""Ligde 9 maçta 6 gol attım, 3 asist yaptım""Süper Lig çok çekişmeli geçiyor""Karagümrük iyi bir kadro kurdu, ilk 8'de olacaklardır""Süper Lig'de bir sezonda 13 golden fazla gol atabilirim"BAŞAKŞEHİR - RB LEIPZIG MAÇINA DOĞRU19.00 Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.19.30 Temsilcimiz, karşılaşma öncesi son provasını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık.)14.15 RB Leipzig, müsabaka için İstanbul'a gelecek.17.45 Konuk ekibin teknik patronu Julian Nagelsmann ve bir oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.18.30 Alman takımı, maçın hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık.)BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul edecek.KADINLAR AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP ELEME MAÇI17.00 TÜRKİYE - Rusya (Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi-Manavgat/Antalya)

GALATASARAY11.30 Dünü izinli geçiren Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE17.00 Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak.BEŞİKTAŞ11.15 Siyah-beyazlı bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.11.30 Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürecek.TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanlarla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi

TFF 1'İNCİ LİG ERTELEME MAÇI13.30 Menemenspor - Ankaraspor (8'inci hafta)

TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi18.00 Aliağa Petkimspor - Empera Halı Gaziantep Basketbol20.15 Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko20.15 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Kadınlar Euroleague17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - USK Prag

AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Şampiyonlar Ligi20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih23.00 Borussia Mönchengladbach - Inter23.00 Olympique Marsilya - Olympiakos23.00 Porto - Manchester City23.00 Liverpool - Ajax

23.00 Atalanta - Midtjylland


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR
2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 Hacettepe Spor: 1
2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 Hacettepe Spor: 1
Diyarbekir Spor AŞ: 1-3
Diyarbekir Spor AŞ: 1-3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Kenan Işık İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Mbaye Diagne Samet Aybaba Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Cuma Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1 Aralık Salı DHA Spor Gündemi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 09:37:46. #1.15#
title