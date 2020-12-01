1 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Bülent Uygun: Yurt dışından çok teklif var"Doğru bir yönetimle birlikte, hayal ettiğim hedeflere gidecek takımı bulduğumda, bir yerle anlaşacağız""Bir futbol devrimi yapılması şart""Güzel bir şampiyonluk mücadelesi bizi bekliyor" Serdar Dursun: A Milli Takım için çabalıyorum, dua...