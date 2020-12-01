1 Aralık Salı DHA Spor Gündemi
Bülent Uygun: Yurt dışından çok teklif var"Doğru bir yönetimle birlikte, hayal ettiğim hedeflere gidecek takımı bulduğumda, bir yerle anlaşacağız""Bir futbol devrimi yapılması şart""Güzel bir şampiyonluk mücadelesi bizi bekliyor" Serdar Dursun: A Milli Takım için çabalıyorum, dua...
Bülent Uygun: Yurt dışından çok teklif var
"Doğru bir yönetimle birlikte, hayal ettiğim hedeflere gidecek takımı bulduğumda, bir yerle anlaşacağız""Bir futbol devrimi yapılması şart""Güzel bir şampiyonluk mücadelesi bizi bekliyor" Serdar Dursun: A Milli Takım için çabalıyorum, dua ediyorum, çalışıyorum"Teklifler var, değerlendireceğim""Ligde 9 maçta 6 gol attım, 3 asist yaptım""Süper Lig çok çekişmeli geçiyor""Karagümrük iyi bir kadro kurdu, ilk 8'de olacaklardır""Süper Lig'de bir sezonda 13 golden fazla gol atabilirim"BAŞAKŞEHİR - RB LEIPZIG MAÇINA DOĞRU19.00 Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.19.30 Temsilcimiz, karşılaşma öncesi son provasını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık.)14.15 RB Leipzig, müsabaka için İstanbul'a gelecek.17.45 Konuk ekibin teknik patronu Julian Nagelsmann ve bir oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.18.30 Alman takımı, maçın hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık.)BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul edecek.KADINLAR AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP ELEME MAÇI17.00 TÜRKİYE - Rusya (Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi-Manavgat/Antalya)
GALATASARAY11.30 Dünü izinli geçiren Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE17.00 Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak.BEŞİKTAŞ11.15 Siyah-beyazlı bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.11.30 Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürecek.TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanlarla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1'İNCİ LİG ERTELEME MAÇI13.30 Menemenspor - Ankaraspor (8'inci hafta)
TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi18.00 Aliağa Petkimspor - Empera Halı Gaziantep Basketbol20.15 Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko20.15 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Kadınlar Euroleague17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - USK Prag
AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Şampiyonlar Ligi20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih23.00 Borussia Mönchengladbach - Inter23.00 Olympique Marsilya - Olympiakos23.00 Porto - Manchester City23.00 Liverpool - Ajax
23.00 Atalanta - Midtjylland
Kaynak: Demirören Haber Ajansı