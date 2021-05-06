1.100 TL'lik yardım parasını almak için tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluşturdular

Devlet tam kapanma döneminde 1,2 milyon haneye 1.100 TL destek yapıyor. Yardımlar ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilecek. Ancak bazı vatandaşlar paraya ihtiyacı olduğu için PTT şubeleri önünde yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu. Polis, izdiham olmaması için bölgede devriye görevi yaparken, kuyruktaki bazı kişiler gazetecilere "Rezilliğimizi mi çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, Gaziantep'teki merkezi PTT'lerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kuyruktaki vatandaşlar, "Paralarımızın adresimize teslim edileceği yolunda mesajlar atıldı. Ancak, ne zaman geleceği belli değil. Bizim de şu an paraya ihtiyacımız var" diyerek tam kapanmada dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"REZİLLİĞİMİMİZİ Mİ ÇEKİYORSUN?"

Binevler, Hürriyet Caddesi, Karataş, Karşıyaka, Fevzi Çakmak Postaneleri önünde sabahın erken saatlerinde toplanan binlerce kişi, uzun kuyruklarda bekleyerek çeşitli başlıklar altındaki yardımlarını aldı. Sözcü'de yer alan habere göre, bazı yurttaşlar, ihtiyaçları olduğu için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda olduklarını belirtirken, bazıları da fotoğraflarını çeken muhabire, "Rezilliğimizi mi çekiyorsun? Çekme" diyerek tepki gösterdi.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMADI

Hürriyet Caddesi'ndeki Merkez Postanesi'nin dağıtımı sırasında bir ekip aracının cadde boyu devriye görevi yaptığı ve görevli polisin zaman zaman kalabalığı uyarması dikkat çekti. Kuyrukta bekleyenlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları özlendi. Kuyruk, ana caddeden arka sokaklara kadar uzadı.

1,2 MİLYON HANEYE 1.100 TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesini tamamlandı. Bakanlığa göre, Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Grupları 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarına ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek verilmiş olacak.