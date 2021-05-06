1.100 TL'lik yardım parasını almak için tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluşturdular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1.100 TL'lik yardım parasını almak için tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluşturdular

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Devlet tam kapanma döneminde 1,2 milyon haneye 1.100 TL destek yapıyor. Yardımlar ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilecek. Ancak bazı vatandaşlar paraya ihtiyacı olduğu için PTT şubeleri önünde yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu. Polis, izdiham olmaması için bölgede devriye görevi yaparken, kuyruktaki bazı kişiler gazetecilere "Rezilliğimizi mi çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, Gaziantep'teki merkezi PTT'lerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kuyruktaki vatandaşlar, "Paralarımızın adresimize teslim edileceği yolunda mesajlar atıldı. Ancak, ne zaman geleceği belli değil. Bizim de şu an paraya ihtiyacımız var" diyerek tam kapanmada dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

1.100 TL'lik yardım parasını almak için tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluşturdular

"REZİLLİĞİMİMİZİ Mİ ÇEKİYORSUN?"

Binevler, Hürriyet Caddesi, Karataş, Karşıyaka, Fevzi Çakmak Postaneleri önünde sabahın erken saatlerinde toplanan binlerce kişi, uzun kuyruklarda bekleyerek çeşitli başlıklar altındaki yardımlarını aldı. Sözcü'de yer alan habere göre, bazı yurttaşlar, ihtiyaçları olduğu için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda olduklarını belirtirken, bazıları da fotoğraflarını çeken muhabire, "Rezilliğimizi mi çekiyorsun? Çekme" diyerek tepki gösterdi.

1.100 TL'lik yardım parasını almak için tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluşturdular

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMADI

Hürriyet Caddesi'ndeki Merkez Postanesi'nin dağıtımı sırasında bir ekip aracının cadde boyu devriye görevi yaptığı ve görevli polisin zaman zaman kalabalığı uyarması dikkat çekti. Kuyrukta bekleyenlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları özlendi. Kuyruk, ana caddeden arka sokaklara kadar uzadı.

1.100 TL'lik yardım parasını almak için tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluşturdular

1,2 MİLYON HANEYE 1.100 TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesini tamamlandı. Bakanlığa göre, Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Grupları 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarına ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek verilmiş olacak.

1.100 TL'lik yardım parasını almak için tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluşturdular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Cansu Dere Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Diego Cyle Larin Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1.100 TL'lik yardım parasını almak için tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluşturdular - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:36:19. #1.16#

title