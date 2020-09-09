09 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 09 Eylül 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Süper Lig Top 100 Gol 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show 01:00 Maç Saati 02:45 Maç Saati 04:30 Süper Lig Top 100 Gol 04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show 05:30 Maç Saati 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 07:45 Süper Lig'de Sezonun Genç ve Parlayan Futbolcuları 07:45 Gol Kralı Alexander Sorloth 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show 11:00 Süper Lig Top 100 Gol 11:45 Asist Kralı Edin Visca 12:00 Maç Saati 13:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 Futbolun Şehirleri 14:00 Taraftar 14:45 Gol Kralı Alexander Sorloth 15:00 beIN Wellness 15:00 Spor Akademisi 16:00 Maç Saati 16:45 Süper Lig Haftanın Golleri 17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı 17:45 Süper Lig Kısa Özet 18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show 18:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show 19:00 Kolaysa Anlat 20:45 Süper Lig Haftanın Golleri 21:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show 21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show 21:00 beIN Manşet 22:00 Maç Saati 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com