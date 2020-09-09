09 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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09 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

09 Eylül 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

09 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
09.09.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.09.2020 06:46

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Top 100 Gol

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

04:30 Süper Lig Top 100 Gol

04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

05:30 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:45 Süper Lig'de Sezonun Genç ve Parlayan Futbolcuları

07:45 Gol Kralı Alexander Sorloth

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

11:00 Süper Lig Top 100 Gol

11:45 Asist Kralı Edin Visca

12:00 Maç Saati

13:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Taraftar

14:45 Gol Kralı Alexander Sorloth

15:00 beIN Wellness

15:00 Spor Akademisi

16:00 Maç Saati

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

18:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show

19:00 Kolaysa Anlat

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

21:00 beIN Manşet

22:00 Maç Saati

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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