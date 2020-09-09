09 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
09 Eylül 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig Top 100 Gol
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:30 Süper Lig Top 100 Gol
04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
05:30 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:45 Süper Lig'de Sezonun Genç ve Parlayan Futbolcuları
07:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
11:00 Süper Lig Top 100 Gol
11:45 Asist Kralı Edin Visca
12:00 Maç Saati
13:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Taraftar
14:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
15:00 beIN Wellness
15:00 Spor Akademisi
16:00 Maç Saati
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
18:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show
19:00 Kolaysa Anlat
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
21:00 beIN Manşet
22:00 Maç Saati
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com